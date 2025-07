Djokovic si ferma semifinale di Wimbledon con Sinner a rischio? Il serbo non si è allenato oggi

Dopo aver saltato l’allenamento di ieri, cresce l’incertezza sullo stato fisico di Novak Djokovic, che si prepara a sfidare Jannik Sinner in una semifinale densa di suspense. La sua presenza in campo è ormai un punto interrogativo, alimentando l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Riuscirà il campione serbo a recuperare in tempo? La sfida promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo...

Cresce l'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, ma intanto desta allarme la situazione fisica del campione serbo. Il sette volte vincitore del torneo londinese non si è allenato presso i campi di Aorangi nella giornata precedente alla sfida con l'azzurro, disertando sia la sessione prevista per le 13 sul campo 2, sia quella che, secondo indiscrezioni, sarebbe.

In questa notizia si parla di: djokovic - semifinale - wimbledon - sinner

