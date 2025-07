L’Ucraina avrà 5.000 missili multiruolo LMM da difesa della Thales promessi da Starmer La firma oggi a Roma Accordo storico

Un accordo storico segna un passo decisivo per la sicurezza ucraina: 5.000 missili anti-aerei multiruolo LMM, promessi da Londra e prodotti da Thales a Belfast, saranno consegnati all'Ucraina. La firma, avvenuta oggi a Roma tra autorità britanniche e italiane, sottolinea l'importanza di questa alleanza strategica. Ma cosa significherà realmente questo per il futuro del conflitto?

Londra, 10 luglio 2025 - L'Ucraina avrà 5000 nuovi missili di difesa anti-aerea promessi dal primo ministro britannico, Keir Starmer, agli inizi di marzo. Missili francesi della Thales, pagati dagli inglesi e prodotti a Belfast, in Irlanda del Nord, dall'azienda transalpina. L'accordo per la consegna è stato firmato oggi a Roma a margine della conferenza sulla ricostruzione, dalla vicepremier Angela Rayner e il segretario di Stato per le Esportazioni Gareth Thomas, con il presidente Volodymyr Zelensky. Mentre Starmer è rimasto a Londra per il vertice col presidente francese Emmanuel Macron a discutere di deterrenza nucleare comune allo scopo di garantire uno scudo europeo alle mire di Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net