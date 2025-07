Finisce la telenovela dell’estate | annuncio ufficiale il big lascia la Serie A

L'estate di emozioni al Milan si conclude con un colpo di scena: Theo Hernandez saluta i colori rossoneri per abbracciare una nuova avventura in Arabia. La decisione, ufficializzata tramite il comunicato, segna la fine di un'era e apre un capitolo tutto da scrivere. Con un ingaggio da capogiro e sotto la guida di Simone Inzaghi, il futuro del terzino promette grandi sfide e sorprese. La squadra, e i tifosi, restano a guardare...

E’ finita la telenovela dell’estate, l’annuncio ufficiale è arrivato il comunicato: finisce un’epoca per il Milan, che dice addio a un top player Il Milan ha detto addio a un top player. Il comunicato ufficiale rende nota la partenza di Theo Hernandez in direzione Al Hilal. Il terzino ha scelto di cambiare completamente vita accettando un ingaggio monstre da circa venti milioni l’anno. SarĂ allenato da Simone Inzaghi, che aveva espressamente chiesto il suo acquisto oltre a quello di Victor Osimhen. Theo Hernandez lascia il Milan: è ufficiale. Sono arrivati i comunicati ufficiali che vedono Theo Hernandez come nuovo giocatore dell’Al Hilal. 🔗 Leggi su Rompipallone.it