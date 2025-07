Palinsesti Amazon Prime 2025-2026 arriva la coppia Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann

Amazon Prime Video svela i suoi palinsesti per il 2025/2026, portando grande emozione e nuove anteprime agli appassionati italiani. Tra sorprese e ritorni, si annuncia un anno ricco di contenuti di qualità , con una nota coppia d’eccezione: Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. La piattaforma si conferma come protagonista nel panorama dello streaming, pronto a catturare l’attenzione con produzioni esclusive e talenti di livello. E così, il futuro televisivo si apre con entusiasmo e novità entusiasmanti.

Finalmente sono stati svelati i palinsesti di Amazon Prime Video per la stagione 20252026. Con un evento tutto romano, la nota piattaforma di contenuti video streaming ha presentato quelle che saranno le grandi novitĂ di quest’anno, con qualche gradito ritorno. Presenti all’evento anche tante celebritĂ italiane come Alessia Marcuzzi, che proprio su Prime condurrĂ un nuovo reality dal titolo The Traitors Italia e, ovviamente, i protagonisti della programmazione Prime come Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Amazon Prime, tanto sport e un’attesa pellicola natalizia tra le nuove proposte. La stagione 20252026 di Amazon Prime Video si prevede ricca e variegata, tra novitĂ di peso internazionale, un occhio attento allo sport con la UEFA Champions League e l’arrivo dell’ NBA, oltre ad una forte produzione italiana focalizzata su serie e show di intrattenimento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Palinsesti Amazon Prime 2025-2026, arriva la coppia Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann

