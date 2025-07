Osimhen-Galatasaray ci risiamo | trattativa bloccata Non sono arrivate le garanzie bancarie Di Marzio

Ancora una volta, la trattativa tra Victor Osimhen e il Galatasaray si arena, lasciando il mondo del calcio in attesa di novità. La mancanza delle garanzie bancarie da parte di Marzio ha bloccato tutto, impedendo all’attaccante nigeriano di trasferirsi nella nuova squadra. Mentre le voci si rincorrono tra dichiarazioni contrastanti e ambigue, resta da capire quale sarà il destino di questa complicata trattativa e se il mercato azzurro potrà ancora trarne beneficio.

Altro giro, altra corsa. Ci risiamo: la trattativa tra Victor Osimhen e il Galatasaray si è di nuovo bloccata. Nulla da fare. Al momento l’operazione che poteva sbloccare il mercato in entrata per gli azzurri, si è arenata. Già nel primo pomeriggio dalla Turchia arrivavano sinistri presagi tra le dichiarazioni del presidente del club turco e presunte parole dello stesso attaccante che avrebbe confidato ai media turchi la sua volontà di tornare al Gala a dispetto del Napoli che vorrebbe venderlo all’Al Hilal. Le ultime notizie, invece, arrivano direttamente dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen-Galatasaray, ci risiamo: trattativa bloccata. Non sono arrivate le garanzie bancarie (Di Marzio)

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - risiamo - trattativa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Núñez, ci risiamo: nuovo affondo in arrivo, il giocatore apre al trasferimento; Tutte le ultime notizie sul Calcio Napoli - Aggionamenti costanti.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: non c'è accordo tra i club - Al momento il trasferimento del nigeriano in Turchia è quantomeno rimandato: il club azzurro non ha ancora ... msn.com scrive

Napoli-Osimhen, oggi scade la clausola rescissoria: il Galatasaray definisce le modalità di pagamento - Accordo raggiunto con i dirigenti turchi sulla cifra di 75 milioni: ora resta da decidere la formula dell'operazione ... Lo riporta msn.com