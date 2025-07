Borsa | Milano chiude debole -0,72% pesano Iveco e Unicredit

La Borsa di Milano chiude in perdita, con il Ftse Mib in calo dello 0,72%, penalizzato dai ribassi di Iveco e Unicredit. La seduta si caratterizza per scambi vivaci, anche se inferiori alle ultime giornate, mentre lo spread tra Btp e Bund si amplia a 85,5 punti. I mercati europei restano cauti, mentre le turbolenze sui titoli industriali alimentano l’incertezza. La domanda è: quali saranno le prossime mosse degli investitori in questo scenario volatile?

Chiusura debole per Piazza Affari (Ftse Mib -0,72% a 4.528 punti) in coda alle altre borse europee, tra scambi vivaci per 3,15 miliardi di euro di controvalore, inferiori però a quelli delle ultime due sedute. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 85,5 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,5 punti al 3,56% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,7%. Scivolone di Iveco (-6,12%), dopo l'indiscrezione di Bloomberg sull'offerta di Leonardo (-0,66%) per la divisione Idv, che sarebbe limitata a 1,6 miliardi di euro, debito compreso. Sotto pressione poi Unicredit (-2,93%) dopo la reazione del governo di Berlino all'incremento in Commerzbank (-3,86%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude debole (-0,72%), pesano Iveco e Unicredit

In questa notizia si parla di: debole - iveco - borsa - milano

Borsa: Milano debole (-0,2%) con le banche e Iveco, bene Stm - La Borsa di Milano avvia la giornata in territorio negativo, con il Ftse Mib che perde lo 0,2% a causa della pressione sul settore bancario.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano debole con Iveco e la banche, bene Cucinelli Prese di beneficio su Unicredit, bene Campari e Stellantis - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Borsa Milano poco mossa in avvio, spunti su Campari, debole Iveco; Borsa Milano poco mossa in avvio, spunti su Campari, debole Iveco Da Reuters; Borsa: Milano debole con Iveco e la banche, bene Cucinelli.

Borsa: Milano debole con Iveco e la banche, bene Cucinelli - Si muove attorno alla parità Piazza Affari dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che ieri aveva aggiornato i massimi dal 2007. Da msn.com

Borsa Milano poco mossa in avvio, spunti su Campari, debole Iveco - Avvio tranquillo per Piazza Affari che come gli altri mercati non si scompone per i continui annunci di politica commerciale del presidente Trump e si muove cauta intorno ai livelli ... Scrive msn.com