Gaia Costa travolta e uccisa da un Suv in Costa Smeralda Alla guida la moglie dell’ad di Lufthansa

Tragedia in Costa Smeralda: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita in un drammatico incidente causato da un SUV guidato dalla moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa. Le immagini delle telecamere raccontano gli ultimi istanti di una vita spezzata troppo presto. Un episodio che scuote la comunitĂ e riaccende il dibattito sulla sicurezza sulle strade. La vicenda continua a suscitare sgomento e interrogativi sulla responsabilitĂ e prevenzione.

Gaia Costa è stata travolta e uccisa a 24 anni da un Suv in Costa Smeralda. Quando i soccorsi sono giunti sul posto è morta nel giro di pochi minuti. Si era accorta dell’auto che stava per investirla tanto che ha alzato la mano, invitando a rallentare, inutilmente. A testimoniare i suoi ultimi attimi di vita le videocamere di sicurezza in via Aga Khan. L’incidente è avvenuto martedì intorno alle 13.30. Alla guida del Suv c’era Vivian Alexandra Spohr, 51enne tedesca, manager, moglie dell’ad di Lufthansa, Carsten Spohr, in vacanza nella sua casa in Sardegna. Secondo quanto riferisce la Nuova Sardegna la donna non l’ha nemmeno vista. 🔗 Leggi su Open.online

