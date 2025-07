La prima Birkin venduta all’asta per 8,5 milioni | non era solo una borsa

una vera e propria opera d’arte, simbolo di esclusività e desiderio irraggiungibile. Da semplice accessorio di lusso a testimonianza di passioni e ideali, questa borsa ha attraversato decenni lasciando il segno nel cuore di collezionisti e icone di stile. La sua storia ci invita a riflettere su come anche un oggetto di moda possa diventare un potente veicolo di significato e identità.

L’ultima imbracciata dall’attrice (lei non la indossava mai tenendola per i manici) era diventata un manifesto politico. L’aveva decorata con tutto ciò che le stava a cuore: una foto dell’attivista birmana Aung San Suu Kyi cucita sotto al mitico lucchetto, piccoli cimeli tibetani appesi alle chiusure dorate, un minuscolo portachiavi con la Torre Eiffel a penzolare lì in mezzo. Ma la prima Birkin, quella creata appositamente per Jane nel 1984, è stata battuta oggi all’asta da Sotheby’s, a Parigi, per 8,582 milioni di euro (incluse le commissioni). Una cifra impressionante per una borsa, ma la Birkin di Hermes non è mai stata solo un borsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La prima Birkin venduta all’asta per 8,5 milioni: non era solo una borsa

