Chi boicotta l' orale ripeterà la maturità La stretta di Valditara

Dopo le plateali proteste dei maturandi, che hanno contestato il sistema scolastico che, a loro dire, sarebbe troppo competitivo, non discutendo l'orale della maturità, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha attuato una stretta che sarà in vigore dal prossimo anno. Sono almeno due i casi di studenti, entrambi in Veneto, che si sono rifiutati di discutere l'orale dell'esame ma solo dopo aver appurato di aver raggiunto la sufficienza tra prove scritte e crediti maturati durante gli anni scolastici. Una protesta in una botte di ferro, senza rischiare nulla in base all'ordinamento in vigore, che ha portato alle proteste anche di alcuni presidi e insegnanti.