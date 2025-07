Gemini impara a trasformare foto in video con Veo 3; il piano AI Ultra arriva in Italia

Scopri come Gemini rivoluziona la creazione di contenuti con Veo 3, la nuova funzione che trasforma facilmente foto in emozionanti video. Ora disponibile anche in Italia grazie al piano AI Ultra, questa innovazione apre nuove possibilità agli utenti più esigenti. Sei pronto a portare le tue immagini al livello successivo? Continua a leggere e scopri come sfruttare al massimo questa incredibile novità!

Google ha annunciato una novità di Veo 3 nell'app di Gemini e in Flow, disponibile per gli abbonati AI Pro e AI Ultra (ora anche in Italia). L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini impara a trasformare foto in video con Veo 3; il piano AI Ultra arriva in Italia

