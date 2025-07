Napoli scontro tra disoccupati e Polizia per il click day | otto agenti feriti e due arresti

Una mattinata di forte tensione a Napoli, dove un corteo non autorizzato si è tramutato in scontro tra disoccupati e forze dell’ordine durante il Click Day. La violenza ha causato otto agenti feriti, tra cui due funzionari della Digos, e due manifestanti sono stati arrestati. La situazione rimane critica mentre la città si interroga sulle cause di questa escalation. L'articolo Napoli, scontro tra disoccupati e Polizia per il click day: otto agenti feriti e due arresti sembra...

Mattinata di tensione nei pressi del porto di Napoli, dove una manifestazione non autorizzata si è trasformata in scontro con le forze dell’ordine. Il bilancio è pesante: otto agenti feriti, tra cui due funzionari della Digos. Uno di loro ha riportato la frattura di un dito, con una prognosi di 30 giorni. Arrestati due manifestanti, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scontro tra disoccupati e Polizia per il click day: otto agenti feriti e due arresti

In questa notizia si parla di: napoli - scontro - otto - agenti

Napoli, scontro sugli ormeggi abusivi tra la De Crescenzo e Borrelli. La Tiktoker: “Distruggo io te” - Scontro acceso a Napoli tra la tiktoker Rita De Crescenzo e il deputato Francesco Emilio Borrelli. In un video, la De Crescenzo lancia una minaccia all'onorevole: "Distruggo io te".

Il gran rifiuto non era quotato a poco, visto che davvero tra Anguissa e il Napoli sembrava una storia ai titoli di coda. E invece, dopo lo scudetto, il centrocampista ha cambiato idea: ha avvertito i suoi agenti che non c’è tutta questa fretta di andare a colloquio co Vai su Facebook

Scontri tra disoccupati e poliziotti per il “click day”: “Agenti feriti” https://ift.tt/DiOWwxL Vai su X

Il corteo per Ramy: identificati oltre 30 partecipanti agli scontri nel quartiere San Lorenzo; Scontri fuori dallo stadio tra polizia e tifosi del Napoli con mazze e bombe carta; Tre omicidi di camorra a Ponticelli risolti dopo quasi 10 anni: arrestate sei persone.

Napoli, nove agenti della polizia stradale assolti dalle accuse di ... - Napoli, nove agenti della polizia stradale assolti dalle accuse di corruzione dopo otto anni «Le accuse mosse dalle Procure sono state meticolosamente smontate e gli agenti assolti perché il ... Da ilmattino.it

Napoli, aggredisce gli agenti dopo incidente stradale - Il Mattino - Il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell'auto causando uno scontro frontale con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Scrive ilmattino.it