Haskel la viceministra degli Esteri di Israele | Hamas non è un’interlocutore insegna ai bambini a idolatrare Hitler Italia mediatore affidabile

Mentre a Roma si lavora per ricostruire l’Ucraina, tra le mura dell’ambasciata israeliana si affronta un’altra crisi: il conflitto tra Israele e Hamas. In questo scenario complesso, l’Italia si conferma come un mediatore affidabile, grazie al suo dialogo aperto con entrambe le parti. Un ruolo cruciale che testimonia la sua capacità di tessere ponti di pace anche nei momenti più difficili, rafforzando il suo ruolo di interlocutore internazionale di fiducia.

Mentre alla Nuvola di Roma va in scena la conferenza internazionale per la ricostruzione dell’ Ucraina, qualche quartiere più in là, tra le mura dell’ambasciata israeliana, affacciata sui pini di Villa Borghese, si discute di un’altra guerra: quella tra Israele e Hamas. «L’ Italia è un mediatore degno di fiducia sul piano diplomatico, perché ha un dialogo aperto sia con Israele che con le autorità palestinesi». A tracciare il quadro attuale del conflitto – che negli ultimi mesi ha travalicato i confini di Gaza, ampliandosi in scala e intensità fino in Iran – è Sharren Haskel, viceministro degli Affari Esteri di Israele da novembre dello scorso anno, intervenuta oggi a un briefing durante la sua prima visita ufficiale in Italia, cominciata martedì. 🔗 Leggi su Open.online

