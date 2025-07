Ammutinamento all' orale della Maturità? Valditara e la riforma-lampo | Dall' anno prossimo scatta la bocciatura

Ministro Valditara annuncia una svolta decisa sulla prova orale della maturità: da quest’anno, comportamenti di sabotaggio come l’ammutinamento o il rifiuto di rispondere saranno puniti con la bocciatura immediata. Una riforma lampo che mira a garantire serietà e rispetto nell’esame conclusivo delle scuole superiori. La sfida ora è convincere gli studenti che il percorso di maturità è un passaggio fondamentale verso il loro futuro, non un ostacolo da aggirare.

«Fra le riforme che stiamo per varare c'è anche una riforma della Maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all’orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l’anno ». Così il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ammutinamento all'orale della Maturità? Valditara e la riforma-lampo: “Dall'anno prossimo scatta la bocciatura”

In questa notizia si parla di: orale - maturità - riforma - anno

Maturità al via il 18 giugno: cosa sapere su tema di italiano, seconda prova e orale - Il conto alla rovescia per la maturità 2025 è iniziato: il 18 giugno alle 8:30 si apre il sipario sulla prima prova di italiano, un momento cruciale per oltre 524.

Chi farà scena muta all'orale di maturità,quando sarà in vigore la riforma ora allo studio,sarà bocciato,dice il ministro Valditara,facendo riferimento ai casi di 2 studenti veneti che non hanno “risposto”.Erano sicuri del diploma grazie al punteggio conseguito con Vai su X

( Giampaolo Chavan) «Buongiorno professori, non voglio sostenere le interrogazioni per la maturità, la mia prova orale finisce qui». Poi si alza, saluta e se ne va. Gianmaria Favaretto, 19 anni, studente del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Padova si è pre Vai su Facebook

Maturità, Valditara: Con la riforma chi fa scena muta all'orale sarà bocciato; Maturità, Valditara: «Chi boicotta l'orale sarà bocciato, vale per chi non si presenta o per chi decide di non rispondere»; MATURITA’: VALDITARA, “CHI BOICOTTA L’ORALE SARA’ BOCCIATO”.