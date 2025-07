Il gas chiude in rialzo sopra i 35 euro al Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale si infiamma: il prezzo supera i 35 euro al TTF di Amsterdam, con i contratti future di agosto in crescita del 2,52% a 35,17 euro/MWh. La domanda di GNL, alimentata da un inverno più rigido nel Sudafrica, accelera la corsa dei prezzi. Uno scenario che potrebbe segnare un nuovo impatto sui mercati energetici europei e globali.

Chiude in rialzo sopra a quota 35 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto guadagnano il 2,52% a 35,17 euro al MWh, spinti dalla forte domanda di Gnl registrata in Sudafrica a causa di un inverno più freddo della norma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in rialzo sopra i 35 euro al Ttf di Amsterdam

