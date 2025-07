Aumenta il biglietto del Malpensa Express ' per più qualità'

A partire dal primo agosto, il prezzo del Malpensa Express salirà da 13 a 15 euro, segnando il primo adeguamento tariffario dal 2016. Nonostante l'incremento, Trenord assicura che questa tariffa di 0,27 euro al chilometro rimane tra le più basse d'Europa. Un investimento necessario per garantire un servizio efficiente e sostenibile, mantenendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo per i viaggiatori in partenza dall'aeroporto di Malpensa.

Dal primo agosto il biglietto del treno fra Milano e l' aeroporto di Malpensa passerà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie. Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, sottolineano che si tratta del "primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l'ora è la più bassa d'Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l'aumento salirà a 0,31." L'aumento aiuterà "un'ulteriore evoluzione della qualità del servizio" di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità'

In questa notizia si parla di: malpensa - biglietto - express - aumenta

Malpensa Express: aumenta il prezzo del biglietto. Di quanto e da quando - A partire dal 10 luglio 2025, il prezzo del biglietto del Malpensa Express subirà un aumento, come annunciato nella recente delibera di giunta del 7 luglio.

? Malpensa Express: aumenta il prezzo del biglietto. Di quanto e da quando http://dlvr.it/TLrL9s #MalpensaExpress #Milano #Trasporti #AeroportoMalpensa #Treno Vai su X

Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità'; Malpensa Express: aumenta il prezzo del biglietto. Di quanto e da quando; Malpensa Express: dal 1 agosto aumenta il biglietto.

Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità' - Dal primo agosto il biglietto del treno fra Milano e l'aeroporto di Malpensa passerà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie, Da Trenord, la società ch ... Secondo ansa.it

Malpensa Express: dal 1 agosto aumenta il biglietto - Varese) il costo passerà dai 13 ai 15 euro, mentre per le altre sarà di un euro in più ... Da rainews.it