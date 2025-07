Tour de France chiusa la sesta tappa | che successo per Healy

La sesta tappa del Tour de France 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Healy protagonista assoluto grazie a una fuga straordinaria che gli ha consentito di conquistare la vittoria. Con sei Gran Premi della Montagna, tra salite impegnative e tratti decisivi negli ultimi 25 km, il percorso ha testato la resistenza dei corridori. La gara, iniziata alle 12.48, si conferma uno spettacolo di strategia e tenacia, dando nuovi spunti per le prossime tappe e il duello tra maglia gialla e verde.

Si chiude la sesta tappa del Tour de France 2025, vince Healy dopo una fuga straordinaria. Grandi novità per maglia verde e maglia gialla. Prosegue il Tour de France con la sesta tappa, che prevede sei Gran Premi della Montagna con due salite impegnative situate nei 25 km conclusivi. La gara è cominciata in perfetto orario, i corridori sono partiti per il via ufficiale intorno alle 12.48. Nei primi chilometri il gruppo è rimasto compatto e l’andatura media si è aggirata attorno ai 46 kmh. Il primo a passare in volata sul primo traguardo volante di Villers Bocage è stato Milan. Per la prima fuga, invece, si sono resi protagonisti Healy e Simmons. 🔗 Leggi su Sportface.it