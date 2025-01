Laspunta.it - Grottaferrata, in piazza per l’AIRC con le arance della salute

Leggi su Laspunta.it

Questa mattina, in Largo del Popolo, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 la Fondazione AIRC sarà presente acon un gazebo divulgativo per svolgere attività di raccolta fondi attraverso la distribuzione al pubblico di reticelle die di vasetti di miele e marmellata.L’iniziativa, voluta e patrocinata dall’Amministrazione Di Bernardo, Assessorato alle Politiche sociali, è finalizzata a diffondere la culturaprevenzione e a sensibilizzare sui programmi e gli strumenti utili a diagnosticare precocemente alcuni tipi di malattie attraverso screening oncologici dedicati.“Ringrazio la Fondazione AIRC, tra le più attive a livello nazionale sul fronteprevenzione, per questa meritoria iniziativa di informazione e di raccolta fondi a cui l’Amministrazione ha prontamente concesso il proprio patrocinio – dichiara l’Assessore alle Politiche sociali Francesca Maria Passini – Come avverrà in tante altre piazze italiane, domani per l’intera giornata sarà possibile incontrare i volontariFondazione, ricevere informazioni e donare fondi per la ricerca attraverso l’acquisto di