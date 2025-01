Isaechia.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi svela un altro retroscena inedito su Luca Calvani: ecco cosa farebbe in Casa l’attore

Grazie ad un ripescaggio avvenuto nel corso dell’ultima puntata del, quattro ex concorrenti del reality sono potuti rientrare in gioco e tra loro c’è anche, la quale pur essendosi ritirata ha deciso di accettare la proposta del Gf e rimettersi in gioco.Il suo rientro nellanon ha però convinto tutti: c’è stato, infatti, chi come Amanda Lecciso ha giudicato strano il cambiamento della cantante, che si è ripresentata incon un spirito totalmente diverso rispetto a quello con cui aveva trascorso i primi mesi all’interno del reality (QUI per leggere le sue parole).Altri, invece, come Mariavittoria Minghetti sono stati felici del ritorno indellae proprio con quest’ultimasi è confidata nelle ultime ore,ndo un nuovo segreto su, con il quale i rapporti di sono drasticamente incrinati nelle ultime settimane.