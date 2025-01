Juventusnews24.com - Gol Kolo Muani, segna subito il nuovo acquisto! Il francese sblocca Napoli Juve al sesto pallone toccato: girata vincente e bianconeri avanti – VIDEO

di RedazionentusNews24Golsicon la rete dell'attaccante: ildella grande giocata! All'esordio in bianconero e da titolare, l'attaccante arrivato in prestito dal PSGcon una bellache fa scatenare i tifosi.?? GOAL:??0-1ntuspic.twitter.com/q2FEBrZx8D— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 25, 2025Ottima azione dellain fase offensiva che fraseggiano in area di rigore con Yildiz e Koopmeiners, poi quest'ultimo è anticipato da Anguissa che però ha passato la palla involontariamente ache da due passi buca Meret algiocato.