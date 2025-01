Inter-news.it - Giampaolo: «Inter fredda e di qualità. Il Lecce dovrà avere coraggio!»

Domani, alle ore 18.00, sarà il momento di. Alla vigilia della sfida, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, l’allenatore giallorosso Marcorisponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.Le parole in conferenza stampa dialla vigilia diMister, come ha preparato la partita con l’?Queste sono partite che si preparano da sole dal punto di vista psicologico e della concentrazione. Sai che devi concedere l’indispensabile, perché l’si prende quello che vuole. Abbiamo preparato la sfida dal punto di vista tecnico. Dobbiamo provare a giocare una partitasa. L’ha, freddezza e sicurezza. Parliamo di un top club a livellonazionale. Ilperòfare la sua partita, con grande umiltà e grande