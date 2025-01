Lanazione.it - Gialli e misteri risolti. Due delitti efferati. Polizia e Carabinieri arrestarono i colpevoli

Fu un robusto pareggio, calcisticamente parlando, un 1-1 ricco di emozioni, con tanti applausi degli spettatori – nel caso specifico, l’opinione pubblica – il ‘duello’ per il rispetto della legalità e per far trionfare la giustizia, che vide impegnati su due frontifra la fine del 1991 e l’inizio del 1992. Una vita fa. Eppure dal 21 dicembre all’8 gennaio, Viareggio e dintorni finirono alla ribalta nazionale (ovviamente ne avrebbero volentieri fatto a meno) per dueche generarono non solo dolore e disperazione fra i familiari delle vittime ma anche sgomento in mezzo alla gente comune. Il senso di insicurezza cominciò a farsi largo. C’era bisogno di una risposta energica e decisa da parte di chi – per lavoro – deve trovare ici riuscirono, ingaggiando un ‘simpatico’ duello a distanza: se è vero che la concorrenza stimola, è anche vero che in certe situazioni – come arrestare il colpevole di una reato gravissimo come un omicidio – la collaborazione fra chi fa lo stesso lavoro, sia pure indossando divise diverse, è fondamentale.