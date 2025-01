Lanazione.it - Ferita a causa delle radici sporgenti. Il perito le riconosce l’invalidità

Il responso ha lasciato ben pochi dubbi: invalidità del 7% e oltre 10mila euro di spese mediche, più quelle da affrontare in futuro. Sono i pesanti effetti dell’incidente che nel luglio 2023 coinvolse una giovane di 16 anni che con lo scooter era letteralmente "volata" adi un albero in via Maddalena, a Fiumetto, poco prima dell’incrocio con via Catalani. A certificare le conseguenze dell’incidente è stata la perizia affidata lo scorso giugno dal Tribunale di Lucca a un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) e depositata una decina di giorni fa. L’incarico era stato disposto al termine della prima udienza indetta dopo la decisione dei familiari della giovane, difesi dall’avvocato Cristiana Francesconi di Viareggio, di procedere con unacivile finalizzata al risarcimento per danni biologici, che complessivamente ammontano ad oltre 30mila euro.