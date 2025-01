Iltempo.it - Domenica In, bomba sul dopo Mara Venier: chi prende il suo posto

L'indiscrezione, in queste ore, corre sui giornali. E si parla di Fanta-tv. Il programma al centro del possibile turn-over èin, leader di ascolti con. Lei è la regina di quel programma, che edizioneedizione ha cucito addosso a sé come un abito di alta sartoria (gli ascolti la premiano). Da tempo si parla di un possibile avvicendamento, ora Fanpage racconta che, se ladovesse decidere di fermarsi, alla prossima edizione ci sarebbe un nuovo conduttore: il bravissimo Alberto Matano. Uomo di punta di Rai1, volto di Ballando con le stelle. Cintura nera di ascolti. Proprio lui, a questo punto, potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto. Tuttavia resta un rebus: resterà alla conduzione di Vita in diretta? Oppure la Rai ha preparato il piano B? Ipotesi. Fanta-tv.