Cori | Borgo Protetto Germana Silvi convoca la commissione Trasparenza

Non si placa la discussione sul progetto di realizzazione del, la struttura residenziale assistenziale che la società Borghi d’Italia vorrebbe realizzare e sulla quale si sta scatenando una polemica non solo politica, ma che ha coinvolto i cittadini e il Movimento che ne è nato e che contrasta il progetto.Il prossimo 30 gennaio, la presidente della, hato laconsiliare che dovrà valutare se tutto l’iter amministrativo messo in piedi sia stato corretto oppure no. Al centro della discussione, la controversa vicenda legata al terreno sul quale dovrebbe nascere il, oggetto di un incendio , che non fu riportato nel catasto incendi, non aggiornato al momento in cui venne presentato il progetto, ma pubblicato a settembre del 2024, ovvero dopo la conferenza dei servizi sul progetto e dopo la pubblicazione della variante al prg.