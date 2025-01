Ilveggente.it - Colpo di scena Hamilton-Leclerc: Sinner senza parole

Leggi su Ilveggente.it

di: l’arrivo del pilota inglese in Ferrari è stato qualcosa di incredibile. E ancheè intervenutoDomani mattina Janniksi giocherà l’Australian Open contro Zverev. L’obiettivo dell’italiano, ovviamente, è quello di prendersi la seconda vittoria di fila a Melbourne, la terza in generale in uno Slam. Diciamo che ce la può fare, anche se l’avversario è sicuramente in forma ed è difficile da battere.di(Lapresse) – Ilveggente.itMa nonostante i pensieri di Jannik siano ovviamente rivolti a quello che è un impegno difficilissimo e che lo potrebbe proiettare nell’olimpo del tennis più di quanto non lo sia al momento, questa settimana che si sta per concludere è stata sicuramente caratterizzata dal vedere Lewiscon la Ferrari.