Romadailynews.it - Civitavecchia: operazione “Tattoo” a Santa Marinella, 5 arresti per droga

Leggi su Romadailynews.it

Misure cautelari nei confronti di cinque persone, di cui tre in carcere e due ai domiciliari, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione in concorso e rapina aggravata, sono state notificate stamattina adai carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale.Gliarrivano nell’ambito di un’denominatae coordinata dalla procura locale. Le indagini svolte dai carabinieri hanno evidenziato un’intensa attivita’ di spaccio di, in prevalenza cocaina, nell’area di. Secondo gli elementi indiziari raccolti, la rete criminale, costituita da piu’ soggetti, aveva come obiettivo la cessione di droghe a clienti locali che in molti casi risultavano indebitati nei confronti degli spacciatori.Gli investigatori hanno accertato che due vittime, indebitate per un totale di 4.