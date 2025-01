Lanazione.it - Cinque milioni per rilanciare il settore vitivinicolo

PERUGIA - "Ilrappresenta una delle colonne portanti dell’economia umbra. Proprio per questo, tra le prime azioni della Giunta regionale, è stata avviata una rimodulazione dei fondi assegnati dal Ministero dell’Agricoltura, con l’obiettivo di attivare bandi strategici per la crescita del comparto": lo ha annunciato l’assessora regionale all’Agricoltura e Ambiente, Simona Meloni. Che ha annunciato l’approvazione in Giunta di una delibera finalizzata alla ripartizione di 5,3di euro assegnati all’Umbria. I criteri approvati dall’Esecutivo - si legge in una loro nota - prevedono un intervento organico che punta a rafforzare il, rispondendo alle esigenze degli imprenditori e allineandosi alle richieste di un mercato in continua evoluzione: 1,1di euro dedicati alla ristrutturazione dei vigneti, 3per nuovi investimenti e oltre 1,2per promuovere i vini umbri nei mercati esteri.