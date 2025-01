Chiuso Toschi arredamenti a Reggio Emilia, lo storico negozio è in liquidazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 gennaio 2025 – Sparisce un altro pezzo di storia della città.è stato messo ingiudiziale. Ilnel cuore della viachiude i battenti per sempre dopo quasi ottant’anni di un’attività che ha riempito case e abitazioni di generazioni di reggiani (e in particolare delle famiglie della borghesia reggiana) di bellezza, di mobili e oggetti di design e grande pregio. La morte nel febbraio di un anno fa di Franco Bonini, titolare e anima di ‘’, ha inciso parecchio sulle sorti dell’impresa di famiglia. La moglie Luciana e Cristina, una delle figlie, hanno provato a portarla avanti con grande dedizione e passione. Ma la crisi purtroppo non sta facendo sconti a nessuno. A fine anno la dolorosa decisione di portare i libri in tribunale.