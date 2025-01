Puntomagazine.it - Caserta: Cisal protagonista nell’Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro

Iniziativa per lasul: insediato l’Osservatorio ProvincialeSi è insediato ieri mattina, presso il Palazzo di Governo di, l’“Osservatorio provincialesul“, presieduto dalla Prefetta Lucia Volpe. L’iniziativa, prevista dal “Protocollo d’intesa in materia di salute enei luoghi di”, mira a rafforzare prevenzione, monitoraggio e formazione, coinvolgendo enti come l’Ispettorato del, Asl, Inail, Vigili del Fuoco e la Camera di Commercio. L’obiettivo è analizzare dati per settori, individuare criticità e promuovere azioni con il supporto di associazioni e sindacati. Il Prefetto ha invitato i lavoratori a segnalare le irregolarità, ricordando l’attivazione dello sportello presso l’Ispettorato dele il numero 117 della Guardia di Finanza per denunce h24.