Cade dal balcone di una camera d’albergo e svela un giro di prostituzione e droga

Un uomo è stato protagonista di un episodio drammatico ieri a Gallarate (Varese), quando, dopo aver assunto stupefacenti, è caduto accidentalmente daldi una. La vicenda ha portato alla scoperta di undigestito dalla struttura ricettiva.L’incidente e la scopertaSecondo le ricostruzioni, l’uomo si era recato all’affittacamere per consumare un rapporto sessuale a pagamento, dopo aver assunto. L’alterazione psicofisica dovuta agli stupefacenti gli ha fatto perdere l’equilibrio, provocandone la caduta dal. Ferito e confuso, è stato trovato dalla polizia che lo ha soccorso e condotto all’ospedale.Le indagini e il provvedimentoDurante il sopralluogo, gli agenti del commissariato di Polizia di Stato hanno scoperto che l’affittacamere era coinvolto in attività illecite, ospitando clienti per rapporti sessuali a pagamento e utilizzando la struttura come punto di distribuzione di sostanze stupefacenti.