Sport.quotidiano.net - Ufficiale la nuova partnership con C.P. Company, l’azienda leader dello streetwear fondata negli anni ‘70 sotto le Due Torri da Massimo Osti. E’ il secondo club dopo quello inglese. Il Bologna si veste da grande, sulle orme del Manchester City

Leggi su Sport.quotidiano.net

Iltracce del. Non è una futura sfida europea (almeno per il momento), ma la certificazione che ildi Joey Saputo ha ormai raggiunto una dimensione da Champions League anche nell’immaginario dei tifosi e nel mondo della comunicazione. A provarlo il nuovo sponsor dei rossoblù annunciato ieri: C. P., aziendaa livello mondiale‘70le Duedal designere, dal 2024, fashionwear partner proprio della squadra di Pep Guardiola ed Erling Haaland. Nella stessaè diventata partner anche del. "Il nostro marchio ha un legame fortissimo con il mondo del calcio e soprattutto con queste due città – spiega Lorenzo, presidente di C. P.– Più che due realtà distanti tra di loro,ci sono sembrate due punti da connettere, anche perché hanno molte cose in comune, più di quanto sembri: sono entrambe città industriali, con una forte scena musicale, non sono al centro del mondo ma hanno un carattere molto forte e condividono gli stessi valori, dallacultura del lavoro all’apertura verso l’esterno data dall’essere tutte e due delle città universitarie.