TNA | Prima difesa titolata per Joe Hendry contro Matt Cardona interviene ancora JBL

Joedopo un lungo inseguimento ha finalmente raggiunto il vertice della TNA vincendo il titolo mondiale domenica scorsa nel PPV Genesis, battendo nel main event Nic Nemeth, l’ex Dolph Ziggler in WWE. Peril sogno però stava per sfumareuna volta quando Frankie Kazarian si è presentato a bordo ring pronto ad incassare il suo Call Your Shot trophy nel corso del match, venendo però fermato da JBL con una Clothesline From Hell. Questa notteha avuto già la sua, venendo sfidato nel corso dello show da, noto come Zack Ryder in WWE.Senza dare spiegazioniè un “giramondo” e quando può fa un salto anche in TNA, soprattutto se c’è la possibilità di collezionare qualche altra cintura come fatto qualche anno fa con l’Impact Digital Media Title.