Panorama.it - Swatch reinventa il concetto di essenziale

Leggi su Panorama.it

inaugura il 2025 celebrando l’armonia tra design contemporaneo e funzionalità con la nuova collezioneESSENTIALS. Disponibile dal 23 gennaio, questa linea di orologi Swiss-made si distingue per la capacità di coniugare raffinatezza e praticità, proponendo creazioni che trasformano ildi accessorio in una dichiarazione di stile.La collezione ESSENTIALS esplora le tonalità più emblematiche della stagione, catturando l’essenza cromatica del presente e proiettandola su quadranti e cinturini, in un dialogo visivo di sfumature sofisticate. A rendere unici questi modelli sono i dettagli: numeri tridimensionali che giocano con la profondità, superfici spazzolate che riflettono delicatamente la luce e lancette fosforescenti, capaci di combinare estetica e funzionalità in modo sorprendente.