Sta per cominciare l’anno del Serpente di Legno | significati e simbolismi

Un anno all’insegna dell’introspezione, della crescita e della trasformazione, guidato dall’energia deldi. Il 2025, per il calendario cinese, è appunto l’anno deldi, e la notte tra il 28 e il 29 gennaio, che corrisponde al Capodanno Cinese, è il momento del passaggio di testimone.Capodanno Cinese, una celebrazione lunga 15 giorni tra tradizione e auspiciIl Capodanno Cinese è la festa più importante del calendario lunare cinese, è conosciuto anche come Festa di Primavera e le celebrazioni durano 15 giorni, iniziando con il primo giorno del calendario lunare (il Capodanno, appunto) e terminando con la Festa delle Lanterne, che si tiene la sera del quindicesimo giorno. È un evento ricco di tradizioni, che mescola momenti di celebrazione, riunione familiare e auspici per il nuovo anno, in cui viene celebrato l’animale che lo rappresenta.