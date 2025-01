Sport.quotidiano.net - Spini già a disposizione: pronto al debutto. Alla Spal in prestito con diritto di riscatto

Cristianha firmato, poi ha effettuato il primo allenamento agli ordini di mister Dossena e non vede l’ora di debuttare domani pomeriggio sul campo del Carpi. Tutto confermato, a partire dformula: l’attaccante esterno cresciuto nel settore giovanile della Cremonese si è legatofino al 30 giugno, ma il club biancazzurro ha chiesto e ottenuto ilcondi. Con l’obiettivo di farne un punto fermo della squadra anche per il futuro, naturalmente se nei prossimi mesi le aspettative riposte su di lui non saranno deluse. Di sicuroè arrivato a Ferrara animato da mille motivazioni, convinto a sposare il progetto biancazzurro dal direttore sportivo Casella e mister Dossena che lo avevano seguito con attenzione già la scorsa stagione nel Lumezzane, dove aveva disputato un campionato da protagonista impreziosito da cinque gol e cinque assist.