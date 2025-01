Oasport.it - Sinner-Zverev in tv: il match sarà visibile anche in chiaro!

AGGIORNAMENTO ORE 20.10Warner Bros Discovery ha annunciato che iltra Janniked il tedesco Alexander, valido per la finale degli Australian Open 2025 di tennis, verrà trasmessa insu Nove.Niente finale degli Australian Open 2025 in. È questa la precisazione che arriva da Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom (intervistato da LaPresse), sulla possibilità di trasmettere non a pagamento e su 9 l’atto conclusivo del Major di Melbourne tra Jannike Alexander.“Al momento la trasmissione inobbligatoria, come fu per la semifinale di Champions tra Inter e Milan (del 2023, ndr), non è prevista. La lista approvata a livello italiano va approvatadall’Europa. La competenza è strettamente del Mimit, prima era dell’Agcom. La lista è stata redatta e sono previstealcune finali del torneo di Slam“, ha dichiarato Capitanio.