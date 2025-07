Grosseto 13enne ucraino muore dopo una caduta dal balcone | era arrivato in Italia da pochi giorni

Una tragica scena ha scosso Grosseto: un bambino ucraino di soli 13 anni, arrivato in Italia da pochi giorni con la speranza di un futuro sicuro, perde la vita dopo una caduta dal balcone dei nonni. Nonostante il tempestivo ricovero all’ospedale Meyer di Firenze, le ferite riportate sono state troppo gravi. Un dramma che mette ancora più in evidenza le difficoltà delle famiglie rifugiate in cerca di protezione e pace.

È caduto dal balcone della casa dei nonni a Grosseto e, nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, è morto dopo una notte in terapia intensiva. La vittima è un 13enne ucraino. Era arrivato in Italia solo pochi giorni fa: i nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal Paese in guerra, mentre i genitori e gli altri familiari sono bloccati in Ucraina. Le ferite riportate alla testa e in altre parti del corpo nella caduta dal terzo piano del palazzo sono state per lui fatali. A dare l’ allarme era stato il cugino, di poco più grande di lui, anche lui ucraino e ospite a casa dei nonni: agli inquirenti della squadra Mobile avrebbe raccontato di non averlo più visto dopo che poco prima si trovavano insieme nella cameretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grosseto, 13enne ucraino muore dopo una caduta dal balcone: era arrivato in Italia da pochi giorni

