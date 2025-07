Marco Respinti | Così Musk può fare lo sgambetto a Trump

Nel panorama politico statunitense, le mosse di Marco Respinti e la strategia di Musk potrebbero scuotere gli equilibri. L’esperto analizza come queste dinamiche, pur non assicurando una vittoria netta, potrebbero influenzare il consenso alle prossime midterm, complicando i piani di Trump. Scopriamo insieme come questa intricata danza politica potrebbe ridisegnare il futuro degli Stati Uniti, con ripercussioni anche a livello globale. Continua a leggere per approfondire.

L’esperto: «Il partito non vincerà, ma potrebbe portare via voti ai repubblicani alle elezioni di midterm: per il presidente legiferare sarebbe più difficile e lento. Su alcuni punti sarebbe possibile una mediazione fra le due forze, ma su altri come il bilancio no». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Marco Respinti: «Così Musk può fare lo sgambetto a Trump»

