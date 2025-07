Scuole di montagna c’è ok della Camera | più punti in graduatoria agevolazioni mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa

La Camera dà il via libera al disegno di legge dedicato alle zone montane, aprendo nuove opportunità per studenti e residenti delle aree più isolane. Con più punti in graduatoria, agevolazioni sulla mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa, questo provvedimento rappresenta un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle scuole di montagna. Ora, il testo passerà al Senato, in attesa di ulteriori novità.

Via libera dalla Camera, con 153 sì e 110 no, al disegno di legge sulle disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame a Montecitorio, dovrà ora tornare in Senato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

