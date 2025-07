Wimbledon da incubo | Sinner infortunato la perdita per il campione

Un incontro che avrebbe potuto consacrare Sinner tra i grandi del tennis internazionale si è trasformato in un’incursione di tensione e incertezza. L’azzurro ha superato i quarti di finale di Wimbledon 2025, ma il sogno di una vittoria senza ostacoli si è infranto all’improvviso a causa di un infortunio di Dimitrov. Un episodio che solleva interrogativi sul futuro e sulla salute del talento italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso: …

Doveva essere un altro passo trionfale verso il titolo. Invece, per Jannik Sinner, i quarti di finale di Wimbledon 2025 sono diventati un’incognita carica di tensione. Il tennista azzurro ha superato il turno, sì, ma in circostanze che nessuno avrebbe voluto vedere: Grigor Dimitrov, in vantaggio di due set e in pieno controllo del match, è stato costretto al ritiro per infortunio. Una scena amara, aggravata da un altro dettaglio allarmante: anche Sinner ha mostrato evidenti problemi fisici, portando con sé più dubbi che certezze. In conferenza stampa, il numero uno del mondo non ha nascosto la sua solidarietà verso l’amico e collega bulgaro: “ Passare il turno così non è mai piacevole, soprattutto quando si tratta di un amico”. 🔗 Leggi su Tvzap.it