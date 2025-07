Francia maxi incendio raggiunge Marsiglia Brucia anche la Spagna

Un vasto incendio scoppiato nel sud della Francia si sta rapidamente espandendo, raggiungendo Marsiglia e coinvolgendo oltre 350 ettari di territorio. Le fiamme minacciano il patrimonio storico e la sicurezza dei residenti, con fumo visibile dal Porto Vecchio e Notre-Dame de la Garde. La tragedia si estende oltre i confini, con il rogo che minaccia anche le aree vicine in Spagna. La situazione resta critica: scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Un violento incendio scoppiato oggi a Pennes-Mirabeau, nel sud della Francia, ha raggiunto la cittĂ di Marsiglia nel primo pomeriggio, interessando 350 ettari. Un messaggio di allerta è stato inviato ai residenti del 16° arrondissement della cittadina sulla costa. “Il Porto Vecchio e Notre-Dame de la Garde sono avvolti dal fumo dell’incendio”, ha detto il deputato locale HervĂ© Menchon, come riporta l’emittente francese Bfmtv. Un primo incendio si era propagato a Narbona, bruciando quasi 2.000 ettari. Sono 2mila gli ettari di terreno giĂ bruciati da un violento incendio scoppiato ieri nel primo pomeriggio nel sud della Francia, nel dipartimento dell’Aude, vicino Narbonne, e il bilancio è al momento di 10 feriti, di cui 5 pompieri e 5 civili, fra cui un bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, maxi incendio raggiunge Marsiglia. Brucia anche la Spagna

