Report Ue M5s | Dalla Rai alle querele temerarie certifica il fallimento del governo Meloni

“Il Rapporto della Commissione europea sullo stato di diritto 2025 certifica il fallimento del governo Meloni. In Italia una legge assegna al governo il potere di indicare l’amministratore delegato della tv pubblica e di nominarne in parte il cda. Ecco perchĂ© per la Rai è stato coniato il termine Tele-Meloni. Sempre in Italia si registra il numero piĂą alto d’Europa di querele temerarie e giornalisti scomodi, come Francesco Cancellato e Sigfrido Ranucci sono spiati o minacciati dallo stesso servizio pubblico”. Lo ha detto in un intervento in plenaria l’europarlamentare del Movimento 5 stelle, Gaetano PedullĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it