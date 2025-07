Roma occhi su Richard Rios | il Palmeiras resiste il Porto ha già provato

Roma occhi su Richard Rios: il Palmeiras resiste, il Porto ha già tentato. Il nome del centrocampista brasiliano è segnato in rosso sul taccuino della dirigenza giallorossa, desiderosa di rinforzare il cuore del suo reparto mediano. Dopo sondaggi e contatti esplorativi, ora si prospetta un'offerta concreta, un tentativo deciso per convincere il Palmeiras e mettere le mani su un talento che potrebbe fare la differenza. La sfida è aperta.

Il nome è segnato in rosso sul taccuino della dirigenza giallorossa. Richard Rios è diventato una delle priorità di mercato per la nuova Roma di Gasperini, a caccia di muscoli, geometrie e gamba in mezzo al campo. E se finora si è trattato soprattutto di sondaggi e contatti esplorativi, ora ci si aspetta qualcosa di più: un’offerta concreta, un tentativo deciso per provare a convincere il Palmeiras. Il Porto ha già fatto il primo passo: offerta da 17 milioni respinta. A fare il primo movimento ufficiale, però, è stato il Porto, che secondo quanto riportato da Gianluigi Longari ( Sportitalia ) avrebbe presentato un’offerta da 17 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista colombiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it