Ritrovata morta la 18enne ucraina scomparsa a Carovigno | il corpo a un chilometro dal villaggio turistico

Una drammatica scoperta scuote Carovigno: il corpo di una 18enne ucraina, scomparsa dal 4 luglio, è stato ritrovato a un chilometro dal villaggio turistico. La giovane, che aveva lavorato nel resort Meditur nell’ambito di un progetto con l’università di Bratislava, lascia un vuoto incolmabile. Le autorità indagano sulle cause di questa tragedia, mentre la comunità si stringe nel dolore. Resta da chiarire cosa abbia portato a questa triste fine.

Di lei non si avevano più notizie dal 4 luglio. Aveva lavorato nel villaggio turistico Meditur nell'ambito di un progetto con l'università di Bratislava.

Stava svolgendo un tirocinio in stage in un villaggio turistico a Carovigno Il cellulare della 18enne risulta spento da 24 ore

Ritrovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa dopo lo stage in un villaggio turistico a Brindisi; Mariia Buhaiova, chi è la 18enne trovata morta: i genitori in Ucraina, lo stage al villaggio turistico e la scomparsa improvvisa; Mariia, trovata morta la 18enne ucraina che si era allontanata dal villaggio Meditur.

Si allontana dal villaggio Meditur: trovata morta la 18enne ucraina - E' stata ritrovata, purtroppo senza vita, la ragazza di 18 anni, ucraina, scomparsa due giorni fa da Carovigno.

Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa da Carovigno: la 18enne stava finendo una stage in un villaggio turistico - Era arrivata in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava (Slovacchia)