Wimbledon 2025 | Taylor Fritz ce la fa batte Khachanov e rompe il tabù semifinale

Wimbledon 2025 regala emozioni irresistibili: Taylor Fritz conquista la sua prima semifinale, superando un Khachanov determinato e sfidando i pronostici. Dopo un percorso sofferto, tra tie-break e rimonta, l’americano si prende il suo spazio sull’erba londinese. Ora, il sogno continua: chi sarà ad affrontarlo in questa nuova fase del torneo? Cameron Norrie o il fenomenale Carlos Alcaraz: la sfida è aperta e il pubblico è in trepidante attesa.

Nel primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard era finito sotto di due set e poi 1-5 nel tie-break del quarto set, cinque volte a due punti dalla sconfitta. Adesso Taylor Fritz si ritrova in semifinale a Wimbledon per la prima volta, dopo una lunga e sospirata rincorsa: battuto 6-3 6-4 1-6 7-6(4) il russo Karen Khachanov in due ore e 36 minuti. Adesso arriverà uno tra il britannico Cameron Norrie e quel Carlos Alcaraz con cui è indietro 0-2 nei precedenti. Ma una semifinale ai Championships è un’altra storia. Specialmente al terzo tentativo passando dai quarti. Pronti via, ed il break per Fritz arriva subito con un bel game in risposta nel quale, sul 30-40, gioca tre volte molto vicino alla riga di fondo; come accorcia un minimo, Khachanov spinge, ma manda la palla lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it