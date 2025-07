Di Biase Juve l’agente Mura | Non vede l’ora di giocare con la Next Gen Il rinnovo il prestito alla Pergolettese e gli allenamenti a Londra | ecco come è andato l’ultimo anno e sul futuro… – ESCLUSIVA

Gianmarco Di Biase, talento emergente della Juventus Next Gen, sta vivendo un anno ricco di sfide e opportunità. Con il prestito alla Pergolettese e gli allenamenti a Londra, il suo percorso si sta consolidando tra obiettivi ambiziosi e passi avanti importanti. L’agente Mura svela i dettagli di un futuro luminoso e le strategie per il suo sviluppo. Scopriamo insieme come si sta delineando il destino di questo promettente giovane calciatore.

di Nicolò Corradino Di Biase Juve: l’agente Mura parla in esclusiva a Juventunews24 per analizzare la stagione del talento bianconero. Gianmarco Di Biase è pronto a prendersi la Juventus Next Gen. Uno dei talenti più interessanti del settore giovanile bianconero ha trascorso la seconda parte di stagione con la Pergolettese dopo una prima parte con la Juve Pimavera da assoluto protagonista. Un percorso pensato per crescere, misurarsi con il calcio dei grandi e arrivare pronto all’appuntamento con la Seconda squadra. ha contattato l’agente dell’attaccante classe 2005 per fare un recap dell’ultima stagione e le prospettive future. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Biase Juve, l’agente Mura: «Non vede l’ora di giocare con la Next Gen. Il rinnovo, il prestito alla Pergolettese e gli allenamenti a Londra: ecco come è andato l’ultimo anno e sul futuro…» – ESCLUSIVA

