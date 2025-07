Corsi sostegno tre anni di servizio | aperti i BANDI delle Università ecco le scadenze AGGIORNATO con Cattolica Milano Cassino LUM

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio nel sostegno e sogni di specializzarti, questa è la tua occasione. Sono infatti aperti i bandi delle principali università italiane per i corsi di specializzazione, aggiornati con le scadenze di Cattolica Milano, Cassino e LUM. Scopri come accedere e prepararti al meglio: il futuro della tua carriera potrebbe essere più vicino di quanto pensi. Non perdere questa opportunità!

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio: aperti i BANDI delle Università, ecco le scadenze AGGIORNATO con Cattolica Milano, Cassino, LUM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno primaria: non basta una laurea in Psicologia e 3 anni di servizio - L'accesso al percorso di specializzazione INDIRE per il sostegno nella scuola primaria richiede requisiti precisi.

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2025 - I nuovi corsi di specializzazione sul sostegno sono riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio e a chi ha conseguito il titolo all’estero Vai su Facebook

Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero: le Università pubblicano i BANDI [AGGIORNATO con Siena] Vai su X

Percorsi sostegno, INDIRE pubblica nuove FAQ: sono compatibili con corso abilitante 60 e 30 CFU? Ci sono riserve di posti? Aggiornate al 4 luglio; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha almeno tre anni di servizio, domande fino all'8 luglio; TFA sostegno e corsi INDIRE 2025: requisiti, date, differenze e accesso alle graduatorie.

Corsi sostegno INDIRE triennalisti: quali anni sono validi, servizio MAD, solo sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Percorsi sostegno: l'INDIRE ha avviato i percorsi ex art. Riporta orizzontescuola.it

Università, corsi di specializzazione per attività di sostegno, pubblicato il bando - Arezzo, 8 luglio 2025 – L 'Università di Siena ha attivato la selezione per l'accesso ai Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno (percorsi 40 CFU). Secondo msn.com