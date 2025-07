Tutela dei lavoratori oncologici via libera definitivo del Parlamento | conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti Cosa è previsto

Il Parlamento ha approvato all’unanimità il disegno di legge che tutela i lavoratori oncologici, garantendo la conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti. Si tratta di un passo fondamentale per assicurare sostegno e diritti a chi affronta questa dura sfida. Ma cosa prevede esattamente la norma 232? Scopriamolo insieme, per conoscere le nuove tutele a tutela dei lavoratori più fragili.

L'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 1430 sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici, già approvato dalla Camera. A favore del provvedimento tutta l'Assemblea, con un voto unanime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Via libera alle domande per rimborsi a famiglie con malati oncologici - È ufficiale: le famiglie con malati oncologici possono richiedere rimborsi economici. Fino all'11 luglio, è possibile presentare domanda per ottenere un contributo, volto a supportare i nuclei familiari che affrontano la difficile situazione sanitaria.

