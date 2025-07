Egitto | 4 morti e oltre 20 per incendio in sede Telecom Egypt al Cairo

Una tragedia scuote il cuore del Cairo: un incendio alla sede di Telecom Egypt ha causato almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Dentro le mura di questa importante società di telecomunicazioni, il dramma si è consumato rapidamente, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e inquietudine. La comunità si interroga sulle cause di questa catastrofe e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate. La speranza ora è che si faccia piena luce sull’accaduto, per garantire un domani più sicuro.

Almeno 4 morti e 26 feriti in un incendio scoppiato nella sede di una delle principali società di telecomunicazioni, Telecom Egypt, nel centro del Cairo. Secondo quanto comunicato dal sindacato dei lavoratori dell’azienda, le 4 persone rimaste uccise erano dipendenti di Telecom Egypt e si trovavano all’interno dell’edificio. Il rogo è divampato in una delle sale del piano che ospita gli operatori di telecomunicazioni e si è propagato agli altri piani a causa della sua intensità . Le fiamme hanno provocato un’interruzione temporanea dei servizi internet e di telefonia mobile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto: 4 morti e oltre 20 per incendio in sede Telecom Egypt al Cairo

In questa notizia si parla di: egypt - telecom - morti - incendio

