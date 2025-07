max pezzali protagonista nel 2026 con un nuovo tour negli stadi

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Max Pezzali! Dopo il successo delle prime date, il cantautore si prepara a conquistare gli stadi italiani con il suo nuovo tour "Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026". Un viaggio musicale attraverso i successi che hanno segnato la nostra vita, ora anche nelle città di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa!

Max Pezzali annuncia la sua prossima maratona estiva, Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026, il calendario aggiornato e i biglietti. Max Pezzali annuncia la sua prossima maratona estiva, Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026. Oltre agli show già in vendita di Roma, Napoli e una doppia Milano, si aggiungono le città di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Lo spoiler dei nuovi appuntamenti è apparso già domenica nei gadget distribuiti ai fan in occasione di un’esibizione live a sorpresa in collaborazione con l’Aquafan di Riccione, che ha visto il ritorno di Max dopo oltre 30 anni, accompagnato da Albertino, voce iconica di Radio Deejay. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu